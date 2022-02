9일 서울 강남구 코엑스에서 ‘세미콘 코리아 2022’가 열렸다. 방독마스크 세척 장비가 전시돼 있다. 전 세계 500여개 반도체 기업이 최신 반도체 기술을 선보이는 이번 행사는 오는 11일까지 열린다. /문호남 기자 munonam@

