[포토] 안철수, '경제' 행보

[아시아경제 윤동주 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 9일 서울 중구 대한상공회의소에 열린 대선후보 초청 간담회에 참석, 최태원 회장과 간담회를 갖고 있다.

안 후보는 이 자리에서 최태원 회장에게 경제계 제언집을 전달 받고, 자신의 경제 정책비전에 대해 설명했다.

