LX하우시스 "북미 인조대리석 시장 공략 속도"

북미 최대 주방·욕실 전시회 'KBIS'에서 신제품 공개

[아시아경제 문채석 기자] LX하우시스가 북미 인조대리석 시장 공략에 속도를 내고 있다.

LX하우시스는 북미 최대 규모의 주방·욕실 전시회인 'KBIS 2022'에 참가해 디자인의 엔지니어드 스톤 및 인조대리석 신제품을 선보였다고 9일 밝혔다.

KBIS는 50년이 넘는 역사를 자랑하는 주방·욕실 전시회로, 전세계에서 관련 기업 400여 곳이 참가해 신제품과 최신 트렌드를 선보이고 있는 주목도 높은 전시회다.

LX하우시스가 이번 전시회에서 공개한 신제품은 엔지니어드 스톤 '비아테라' 2종과 인조대리석 '하이막스' 7종이다.

천연대리석 특유의 칼라카타 패턴에 네이비 및 그린 계열의 베인 무늬를 표현한 '비아테라-칼라카타 마리나' 및 '비아테라-칼라카타 베르데' 제품이 관람객들로부터 큰 주목을 받고 있다. 지난해 LX하우시스가 출시한 '비아테라-칼라카타' 컬렉션에서 네이비 및 그린 계열의 컬러를 추가한 제품이다. 주방·욕실 시장의 소재 고급화 추세에 따라 ‘비아테라-칼라카타’ 컬렉션은 출시되자마자 인기 모델로 떠오르며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

인조대리석 '하이막스-칼라카타 루나' 및 '하이막스-피에트라' 제품도 천연대리석의 질감과 유기적인 흐름을 자연스럽게 표현한 디자인과 뛰어난 가공성으로 현지 건축업체들로부터 큰 관심을 받고 있다.

LX하우시스는 북미 지역이 글로벌 엔지니어드 스톤 시장의 70% 이상을 차지하는 핵심 시장이고 소재 고급화 추세로 수요도 지속적으로 증가하고 있어 지난 2020년 5000만달러를 투자해 생산규모를 기존(70만㎡)보다 50% 늘어난 105만m²로 확대한 바 있다. 현재 LX하우시스는 북미 인조대리석 시장에서 약 20%의 시장 점유율로 듀폰에 이어 2위에 올라 있다. 엔지니어드 스톤 시장에서도 약 10%의 점유율로 4위를 기록 중이다.

LX하우시스 관계자는 "이번 전시회를 통해 LX하우시스 인조대리석만의 차별화된 디자인과 우수한 가공성, 내오염성 등을 적극 알리고 현지 마케팅을 강화해 북미 시장 선도 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 해 갈 것"이라고 밝혔다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr