국가성평등지수 74.7점…'의사결정' 여전히 저조

보건분야 가장 높고 의사결정 가장 낮아

지역성평등지수는 0.5점 오른 76.9점

성평등지수 개편…2021년 지수부터 적용

[아시아경제 한진주 기자] 2020년 국가 성평등지수가 74.7점으로 전년 대비 1.0점 상승한 것으로 나타났다.

9일 여성가족부는 제14차 양성평등위원회를 열어 2020년 국가성평등 지수 측정결과·개편, 양성평등정책 향후 과제 등을 서면 심의했다.

양성평등기본법에 따라 국가의 성평등 수준을 파악하고, 정책 추진방향을 수립하기 위해 2010년부터 성평등 수준을 발표해왔다.

성평등지수는 성평등한 사회 참여, 여성 인권·복지, 성평등 의식·문화 등 3개 영역으로 구성된다. 분야는 경제활동·의사결정·교육·복지·가족·보건·안전·문화 등 8개다.

2020년 국가성평등지수는 74.7점이며 영역별로는 ▲여성의 인권·복지(82.0점) ▲성평등 의식?문화(75.0점) ▲사회참여 (69.1점) 순으로 높았다.

분야별로는 보건(97.0)이 가장 성평등 수준이 높고 의사결정 분야(37.0점)는 여전히 저조한 실정이다.

지역의 특성을 반영한 지역성평등지수는 76.9점으로 전년 대비 0.5점 상승했다. 성평등 수준 상위지역은 서울, 부산, 광주, 대전, 제주이며 하위지역은 충남, 전북, 전남, 경북이다.

전년 대비 성평등 지수가 상승한 지역은 서울, 울산, 인천, 경남이며 하락한 지역은 세종, 경기, 충북, 전북이다.

여가부는 변화된 사회상을 반영해 2019년부터 성평등지수 개편을 추진해왔고 지난해 12월 개편안을 확정했다.

양성평등기본법상 양성평등 정의에 따라 성평등 목표를 설정해 3대 목표, 7개 영역, 22개 지표 체계로 구성하했다. 3대 목표는 '동등한 권한, 자원의 동등한 접근, 평등한 관계'다.

기존 8개 분야 중 경제활동, 복지 분야는 고용, 소득 영역으로, 가족 분야는 돌봄 영역으로 개편한다. 사회 의식의 중요성을 반영해 성평등(젠더) 의식을 신규 영역으로 설정했다.

폭력 영역은 성평등지수 종합 점수 산정에 포함하지 않고, 별도 관리 영역으로 분리해 폭력 실태와 심각성 파악에 중점을 둘 계획이다.

개편된 성평등지수는 2021년 국가성평등지수가 발표되는 오는 12월부터 적용된다.

아울러 여가부는 양성평등정책 주요 과제로 성별·세대별·지역별 참여를 확대하고 양성평등교육을 체계화해 성별 인식 격차를 해소하기로 했다.

젠더폭력이 복잡해지고 다양화하는 양상에 따라 유형별 대응체계를 강화하고 여성건강권 보장 강화를 위한 정책연구도 추진할 예정이다.

양성평등정책담당관의 실질적 역할을 강화하는 한편 지역양성평등센터를 확대해 성별영향평가 등 성주류화 정책의 질적 개선을 추진할 계획이다.

정영애 여가부 장관은 "실질적 성평등 사회실현을 국정과제로 삼고 여성대표성 제고, 일·생활 균형 등의 정책을 적극 추진해 성평등 수준이 개선된 점은 긍정적이지만, 분야별로는 여전히 편차가 크다"며 "더 나은 성평등 사회를 구현하기 위해 정부 정책 추진 과정에 성별·세대별 참여를 확대하고, 돌봄의 사회적 책임과 온라인상에서의 다양한 폭력 근절을 위해 정부의 역량을 집중해 나가겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr