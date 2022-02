라파스, J&J와 ‘마이크로니들-파티클’ 기술 연구 협약

[아시아경제 박형수 기자] 마이크로니들 의약품 패치 개발업체 라파스는 ‘아시아 태평양 존슨앤드존슨 이노베이션’과 마이크로니들-파티클 특허기술 사용을 위한 연구협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

라파스는 비밀유지협약에 따라 구체적 사항은 공개할 수 없다면서도 닥터시라보와 긴밀한 협업을 통해 마이크로니들-파티클 기술을 활용한 새로운 유형의 제품을 개발할 것이라고 설명했다. 닥터시라보는 존슨앤드존슨의 스킨케어 전문 브랜드다.

라파스가 지난해 9월 특허를 취득한 마이크로니들-파티클 기술은 마이크로니들에 저장된 유효성분을 피부에 광범위하게 전달할 수 있다. 스킨케어 제품 원료를 사용해 적용 부위에 제한이 없다는 장점이 있다.

라파스는 마이크로니들 입자가 크림형 화장품과 함께 사용할 수 있기 때문에 병용했을 대 발생할 시너지를 바탕으로 화장품 시장에 새로운 형태의 대표 제품이 될 것으로 기대하고 있다.

라파스 화장품사업본부장 박현우 이사는 "라파스의 마이크로니들-파티클 기술은 유효성분을 효과적으로 피부에 전달할 수 있다"며 "기술 상용화에 앞장서 일반 화장품 분야로 확대 적용하고 새로운 히트상품을 출시하는데 집중할 것"이라고 말했다.

