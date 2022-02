폭스바겐코리아 ‘2022년형 파사트 GT 2.0 TDI 프레스티지 4모션’ 출시

[아시아경제 유현석 기자] 폭스바겐코리아는 지난 1월 출시한 파사트 GT의 최상위 트림이자 사륜구동 모델인 ‘2022년형 파사트 GT 2.0 TDI프레스티지 4모션’의 인도를 오는 11일부터 실시한다고 9일 밝혔다.

8세대 파사트 GT 부분변경 모델의 국내 연식 변경 모델인 2022년형 파사트 GT는 폭스바겐 통합 운전자 보조시스템 ‘IQ.드라이브’를 비롯해 인터랙티브 라이팅 시스템 ‘IQ.라이트-LED 매트릭스 헤드라이트’ 등이 탑재됐다.

2022년형 파사트 GT 프레스티지 4모션은 차량의 주행 조건에 따라 전륜과 후륜에 적절히 구동력을 배분할 수 있는 사륜구동 모델이다. 험로나 눈, 비, 빙판길 등 열악한 주행 조건에서도 최상의 접지력과 안정적인 주행 성능을 확보한다.

변화된 내·외관 디자인 요소들은 정통 비즈니스 세단으로서의 존재감을 강조한다. 외관에는 18인치 리버풀 알로이 휠이 장착됐다. 실내 대시보드 및 도어에는 짙은 우드 색상의 실버 버치 트림이 적용됐다.

국내 고객들이 선호하는 옵션 사양인 주차 보조 기능들이 추가로 탑재된다. 주차 시 전 후면 및 측면, 버드아이 뷰로 주변 상황을 비춰주는 360도 에어리어 뷰 카메라와 파크 어시스트 등이 지원된다.

기존 프레스티지 트림에 탑재된 최첨단 운전자 보조 시스템과 앞좌석 통풍시트, 뒷좌석 열선시트, 헤드업 디스플레이, 열선 스티어링 휠, 파노라믹 선루프, 30가지 컬러의 앰비언트 라이트 등의 안전 및 편의 사양 역시 모두 기본 적용된다.

또 ‘트윈도징 테크놀로지’가 장착된 EA288 evo 2.0 TDI 엔진을 탑재했다. 전 세대 엔진 대비 질소산화물(NOx)을 약 80%까지 저감시킨다.

이전 연식 모델 대비 10마력 상승한 200마력(3600~4100rpm)의 출력을 자랑한다. 40.8kg.m의 강력한 최대 토크는 1750~3500rpm의 넓은 실용 영역에서 고르게 힘을 발휘한다. 복합연비는 14.3km/l(도심 12.8km/l, 고속 16.7km/l)다. 이전 연식의 4모션 트림 대비 향상돼 높은 연료 효율성을 제공한다.

