BIFC, 글로벌 금융 메카로! … 부산시, 부산국제금융단지 핀테크 허브 지원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시가 9일 오후 2시 ‘유-스페이스(U-Space) BIFC’에서 글로벌핀테크 산업진흥센터 운영 지원을 위한 ‘부산국제금융단지(BIFC) 핀테크 허브 지원’ 협약식을 개최한다.

협약식에서는 부산시와 글로벌핀테크 산업진흥센터, 주택도시보증공사, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사, 기술보증기금 등 6개 기관이 글로벌핀테크 산업진흥센터 운영과 재정 등을 지원하는 업무협약을 체결한다.

업무협약은 문현금융단지 중심의 테크 기반 기업 성장 인프라를 개선하고, 부산 금융중심지 전략의 확장성 확보와 부산의 핀테크 산업 발전을 도모를 위한 것이다.

부산시는 협력사업 발굴 등을 적극 지원하며 주택도시보증공사 등은 센터 운영에 필요한 재원 지원 등에 협력한다.

부산시 측은 “협약으로 기업지원 전문가 육성, 연구개발 기능 확대 등 기업지원 프로그램이 강화돼 부산 핀테크 스타트업 생태계 발전은 더욱 탄력을 받을 것으로 전망된다”고 말했다.

글로벌핀테크 산업진흥센터는 한국거래소, 한국예탁결제원, 코스콤, BNK부산은행 후원을 바탕으로 2015년에 설립됐다.

2019년부터는 부산시가 디지털 금융 스타트업 지원을 목적으로 구축한 ‘유-스페이스(U-Space) BIFC’의 운영기관으로 금융 빅데이터 플랫폼 랩 이용, 법률 자문, 전문개발자 교육, 벤처캐피털(VC) 연계 등 원스톱 기업지원 프로그램을 지원하고 있다.

‘유-스페이스(U-Space) BIFC’는 입주기업 수요 맞춤형 지원으로 개소 후 2년 만에 입주기업 50개 사, 입주사 직원 420명, 기업 투융자 300억원 확보 등 입주기업의 규모가 2배 이상 성장했다.

권기룡 글로벌핀테크 산업진흥센터 이사장은 “디지털 금융기술 기반의 스타트업이 빠르고 강하게 성장할 수 있는 플랫폼 구축에 주력할 것”이라고 말했다.

이준승 부산시 디지털경제혁신실장은 “글로벌핀테크진흥센터에 대한 부산국제금융단지 내 주요 기관들의 후원이 유-스페이스(U-Space) BIFC를 글로벌 금융의 메카로 키워나가는 계기가 될 것”이라고 말했다.

