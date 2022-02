292만원 재산피해 발생…'인명피해 없어'

[아시아경제 장세희 기자]서울 송파구 잠실동 새마을시장에 있는 한 식당 앞에서 화재가 발생했다.

서울 송파소방서는 9일 오전 3시 10분쯤 서울 송파구 잠실동 새마을시장에 있는 한 식당 앞에서 불이 나 25분 만에 꺼졌다고 밝혔다.

소방당국은 오전 3시 16분쯤 신고를 받고 차량 22대와 소방인력 88명을 투입해 화재 진압에 나섰다. 이 불로 점포(4㎡)와 조리기구 등이 소실돼 소방서 추산 292만원의 재산피해가 발생했으나 다행히 인명피해는 없었다.

한편 경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있다.

