"임금 15% 인상해달라"…삼성전자 노사協, 역대 최고 인상률 제안

노사협의회 근로자위원 측, 임금 기본인상률 15.72% 제안

[아시아경제 이혜영 기자] 삼성전자 노사협의회 근로자 위원 측이 사측에 올해 역대 최고 수준의 임금 인상률을 제안하기로 했다. 노조와의 임금협상 결렬로 조정 절차에 착수, 창사 이래 첫 파업 가능성이 거론되는 상황에서 나온 것이어서 노사 이슈 향방에 이목이 쏠린다.

9일 업계에 따르면 사원 대표로 구성된 노사협의회 근로자 위원 측은 올해 기본인상률 15.72%를 회사에 제안하기로 하고 최근 이를 임직원들에게 공지했다.

노사협의회가 제시한 이번 임금인상률은 역대 최고 수준이자 지난해 최종 합의한 인상률 7.5%(기본인상률 4.5%·성과인상률 3.0%)를 2배 웃도는 규모다. 지난해 인상률 역시 최근 10년 내 최대 규모였다.

협의회는 지난해 삼성전자가 최대 실적을 달성했고, 성과 보상체계에 대한 직원들의 불만이 제기되는 점 등을 종합해 이 같은 인상률을 제시한 것으로 전해졌다. 협의회는 조만간 회의를 소집해 올해 임금인상률 등에 대해 세부적인 논의를 이어갈 예정이다.

노사협의회는 회사를 대표하는 사용자 위원과 직원을 대표하는 근로자 위원이 참여해 임금 등 근로조건을 협의하는 기구다. 삼성전자는 현재 복수의 노조가 활동 하고 있지만 과반수 임직원이 가입한 곳은 없다. 이에 투표를 통해 직원을 대표할 협의회 근로자 위원을 선출한 뒤 매년 2~3월께 노사협의회와 당해 연도 임금인상률을 정해왔다.

협의회는 올해 기본인상률(15.72%) 외에도 고정시간외 수당 및 임금피크제 개편, 성과인상률 체계 투명화, 하계휴가 도입 등도 회사에 요구할 방침이다.

이 같은 파격적인 요구는 회사와 노조 간 대립이 이어지는 상황에서 나왔다. 지난해 임금협상에 돌입한 삼성전자 노조 공동교섭단은 연봉 1000만원 일괄 인상과 매년 영업이익 25% 성과급 지급, 성과급 지급 체계 공개 등을 요구했다. 하지만 회사는 노사협의회와 합의한 기존 임금인상률 외 추가 인상은 어렵다는 입장을 고수했다.

노조는 합법적으로 파업할 수 있는 쟁의권을 확보하기 위해 고용노동부 중앙노동위원회에 조정을 신청했다. 양측은 오는 11일과 14일 각각 1·2차 조정을 진행하고 여기서도 합의를 보지 못하면 노조는 쟁의에 돌입할 수 있게 된다. 동시에 전날 삼성그룹 12개 계열사 노조로 구성된 노조연대는 2022년도 공통 인상률 10%와 초과성과급(OPI) 세전이익 20% 지급, 정년 65세 연장 등을 포함한 6대 공동요구안을 제시했다.

노조와 노사협의회 근로자 대표 간 협력 가능성도 제기된다. 삼성전자 내 최대 규모 노조인 전국 삼성전자 노조는 최근 기흥·화성사업장 노사협의회 근로자 대표에 "근로조건 개선을 위해 협력하자"고 공식 제안했다. 노조는 경쟁사 대비 삼성전자의 임금·복지가 열악하다고 지적하면서 노사협의회와 노조가 힘을 합쳐 문제를 해결해야 한다고 강조했다.

업계 관계자는 "내부 논의와 사측과의 협의 과정에서 조정이 되겠지만 삼성전자 입장에서는 관련 이슈가 지속되며 상당히 부담스런 상황이 됐다"고 말했다.

