더클래스 효성 "20만원 이상 수리 시 와이퍼 블레이드 부품 무상 제공"

새해 맞이 서비스 캠페인 진행

[아시아경제 유현석 기자] 메르세데스-벤츠 공식 딜러 더클래스 효성이 새해를 맞이해 새해맞이 서비스 캠페인을 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 서비스 캠페인은 더클래스 효성이 운영하는 전국 11개 공식 메르세데스-벤츠 서비스 센터에서 내달 31일까지 진행된다.

차량 등록일 기준 2018년 2월1일 이전 등록 차량을 대상으로 20만원 이상 유상 수리 시 와이퍼 블레이드 부품을 무상 제공한다. 또 캠페인 기간 내 유상 수리 20만원, 100만원, 300만원 이상 고객 대상으로 각각 메르세데스-벤츠 컬렉션 10만원, 30만원, 50만원의 바우처를 선착순으로 증정한다.

더불어 캠페인 기간 내 더클래스 효성은 서비스 센터를 방문한 모든 고객을 대상으로 메르세데스 오리지널 타이어의 최대 40% 할인을 제공한다.

더클래스 효성 관계자는 “올 한 해에도 더클래스 효성과 함께 편안하고 안전한 드라이빙 라이프를 누릴 수 있도록 돕고자 서비스 캠페인을 진행하게 됐다”며 “고객을 위한 양질의 서비스를 제공할 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

2003년부터 메르세데스-벤츠 공식 딜러사로 활동하고 있는 더클래스 효성은 강남대로, 송파, 분당 정자, 구리, 안양 평촌, 용인 수지, 동탄, 청주, 천안 등 9개의 전시장을 보유하고 있다. 또 강남대로, 서초, 도곡, 송파, 안양 평촌, 죽전, 용인 수지, 구리, 동탄, 천안, 청주 등 11개 서비스센터를 운영하고 있다.

