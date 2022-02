하이트진로, '떼땅져 레폴리' 출시 1주년 기념 특별기획상품 판매

[아시아경제 구은모 기자] 하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 33,950 전일대비 450 등락률 -1.31% 거래량 206,508 전일가 34,400 2022.02.09 10:06 장중(20분지연) 관련기사 물가 뛰어? 음식료株 가격 인상 수혜 기대하이트진로, 테라 캔 라인업 5종으로 확대… "가정시장 공략 강화"코스피 상승 마감.. 환율안정, 외인유입, 리오프닝 여파 close 는 '떼땅져 레폴리 드 라 마께트리(레폴리)'의 출시 1주년을 기념해 '브랜드 샴페인잔 특별기획상품'을 한정 판매한다고 9일 밝혔다.

고급 샴페인 브랜드 '떼땅져'의 '레폴리'는 지난해 2월 국내 첫 출시 이후 고가 제품임에도 불구하고 초도 물량이 3개월 만에 완판되며 국내에서 인기를 끌었다. 이에 떼땅져 와이너리는 떼땅져 레폴리 1병과 와인 잔 2개로 구성된 기획상품 2500개 세트를 한정으로 기획했다. 제품은 하이트진로가 단독 판매한다.

떼땅져 레폴리는 떼땅져의 시초 와이너리인 '샤또 드 라 마께트리'의 싱글 빈야드 레폴리 포도밭에서 샤르도네(45%)와 피노누아(55%) 품종만으로 생산된다. 5년 이상 지하 셀러에서 숙성해 섬세한 기포의 복합적인 맛을 구현해냈다. 또 복숭아향이 돋보이고, 깊이감과 균형감 속에 고급스러운 끝 맛이 특징이다.

떼땅져 레폴리 기획상품은 현대백화점(목동점·천호점·판교점), 현대 프리미엄 아울렛 송도점, 신세계백화점 본점을 통해 판매될 예정이다.

