SK하이닉스, 혈액 수급난 극복 '릴레이 헌혈' 봉사

SK그룹, 생명나눔 온(溫)택트 프로젝트 일환

[아시아경제 김진호 기자] SK하이닉스는 코로나19 장기화에 따른 혈액 수급난 극복을 위한 '릴레이 헌혈' 봉사에 나선다고 9일 밝혔다.

지난 7일 이천 캠퍼스를 시작으로 진행된 릴레이 헌혈은 안정적인 혈액 수급 지원 및 취약계층 혈액암 아동을 돕기 위해 시작된 SK그룹의 대규모 헌혈 캠페인 ‘생명나눔 온(溫)택트’ 프로젝트의 일환이다.

SK하이닉스는 행사 참여 대상을 구성원뿐 아니라 구성원의 가족 및 협력사 직원으로 대폭 확대해 더 큰 나눔을 실천한다. 릴레이 헌혈은 지난 8일 분당 캠퍼스를 거쳐 오는 22일 청주 캠퍼스에서도 순차적으로 진행될 예정이다.

헌혈 인증서를 촬영해 인증하면 상품을 지급하는 온라인 이벤트도 진행한다. 상품으로는 사회적기업의 제품을 제공한다.

김윤욱 SK하이닉스 지속경영담당 부사장은 “혈액 부족으로 발생하고 있는 사회문제를 해결하는 데 조금이나마 도움이 됐으면 한다”며 “앞으로도 헌혈 캠페인을 비롯한 다양한 사회공헌 활동을 통해 사회적 안전망 구축을 위해 앞장서겠다”고 말했다.

