이재명 "中 불법 어선 격침해버려야…할 말은 한다"

"불법 영해 침범은 격침해버려야"

尹 '사드 배치'·'선제타격론'에는 "극우 포퓰리즘 초기 단계"

[아시아경제 박현주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 "동서 해역의 북한이나 중국 (어선의) 불법 (조업)은 강력하게 단속할 것"이라며 "할 말은 한다"고 밝혔다.

이 후보는 8일 세계일보와의 인터뷰에서 우리 해역 내 중국 어선의 불법 조업 문제에 대해 "불법 영해 침범인데, 그런 건 격침해버려야 한다"며 "소말리아 (어선이) 왔어도 봐줬겠느냐"고 반문했다.

'2022 베이징 동계올림픽' 개막식에 한복이 등장하고 편파판정 논란이 일면서 더욱 격화된 반중정서 문제에 대해서는 "중국의 문화공정·역사공정에서 시작됐고 사드 관련 과도한 경제제재로 악화했지만, 이를 부인할 필요는 없다"며 "문제는 지적하되, 악화하지 않도록 하는 것이 더 유능한 것"이라고 말했다.

이 후보는 이어 윤석열 국민의힘 대선후보를 겨냥해 "이를 자극하고 적대감을 이용해 득표하는 것은 극우 포퓰리즘 초기 단계"라고 비판했다.

그러면서 사드 추가배치·대북선제타격 등을 언급한 윤 후보의 안보관에 대해 일침을 가했다. 이 후보는 "미국도 (사드) 추가 배치가 필요 없다는 명확한 입장"이라며 "한·미·일 군사협력은 해도, 군사동맹은 우리로서는 매우 위험한 일"이라고 우려했다. 이 후보는 이어 "주적은 북한"이라는 윤 후보의 발언에 대해 "전근대적 사고 아니냐”며 “협력해서 서로에게 이익이 되는 길을 찾아갈 수도 있다. 어떻게 하나로 단언하느냐"고 지적했다.

앞서 윤 후보는 지난달 11일 신년 기자회견에서 북한이 핵을 탑재한 미사일로 도발할 경우를 가정해 "선제 타격 말고는 막을 방법이 없다"며 '선제 타격론'을 강조한 데 이어 지난달 14일에는 자신의 페이스북에 "주적은 북한"이라고 글을 올린 바 있다.

또 안철수 국민의당 대선후보·김동연 새로운물결 대선후보와의 연대 가능성에 대해 "정치란 것은 그야말로 생물"이라며 "여러 가지 가능성을 생각하고 있다"고 말했다. 이어 "진영 차이를 넘어 유능한 인재가 일할 기회를 갖게 하는 건 해야 할 일"이라며 "정치가 동종교배가 아닌 이종교배를 정말 원활하게 해야 한다"고 언급했다.

배우자 김혜경 씨를 둘러싼 과잉 의전 및 법인카드 유용 등 의혹에 대해서는 "저의 불찰이고 주변 관리를 잘못한 것이므로 또다시 사과드린다"며 "공사 구별을 나름 하려고 했지만 부족한 부분이 있었던 것"이라고 밝혔다.

