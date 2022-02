포스코인터 전기차 핵심부품공장 준공…"年産 200만대분 확보"

[아시아경제 최대열 기자] 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 19,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,500 2022.02.09 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 포스코인터, 주당 800원 현금배당 결정포스코인터, 작년 4Q 매출액 62% 증가 포스코인터, 전기차 부품 하프샤프트 수주액 4억달러 돌파 close 은 8일 포항 구동모터코아 생산공장 준공식을 했다. 새 공장은 친환경차 구동모터코아를 연간 100만대 만든다. 구동모터코아란 모터코아의 전기차 동력원리의 축인 모터의 핵심부품으로 이 회사는 현대·LG 등을 주요 고객사로 두고 있다.

지난해 4월 공사에 들어가 같은 해 12월 준공, 최근 가동에 들어갔다. 올해 말까지 전용 프레스와 후공정 조립라인을 추가로 도입하기로 했다. 이번 증설로 이 회사의 구동모터코아 국내 생산량은 200만대로 늘어난다. 국내 최대 수준이다. 해외에서도 중국·유럽 등에서 신규 물량 확보에 집중해 2030년까지 국내 200만대, 해외 500만대 등 총 700만대 생산체제를 갖추기로 했다. 글로벌 시장 점유율 목표치는 20%로 잡았다. 주시보 포스코인터 사장은 "급격히 느는 친환경차 생산전망에 선제 대응하기 위해 친환경차 철강부품 사업을 집중 육성할 것"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr