美 지난해 무역적자 1000조원 돌파...역대최대치 기록

코로나19 경기부양책 자금이 수입증가로

대중무역적자 3553억달러...역대최대치 육박

[아시아경제 이현우 기자] 미국의 지난해 무역수지 적자가 우리 돈으로 1000조원을 넘어서며 역대 최대 규모로 불어난 것으로 나타났다. 코로나19 경기부양책에 따라 시중에 풀린 막대한 자금이 수입품 소비증가로 이어졌고, 에너지 및 원자재 가격 급등에 따른 여파로 풀이된다.

8일(현지시간) 미 상무부는 지난해 미국의 연간 상품·서비스 등 무역수지 적자가 8591억달러(약 1029조6000억원)로 전년대비 26.9% 급증했다고 밝혔다. 지난해 미국의 수입과 수출은 모두 사상최대 규모를 기록했지만, 수입 증가폭이 두드러진 것으로 나타났다.

미국의 지난해 수입규모는 전년대비 20.5% 증가한 3조3900억달러를 기록했다. 수출도 2조5300억달러로 18.5% 늘어나며 사상최대치를 기록했지만, 수입에 비하면 증가폭이 작았다. CNBC는 "코로나19 경기부양책으로 시중에 6조달러 이상의 막대한 자금이 풀렸지만, 방역정책으로 외식이나 여행, 서비스 이용이 어려워지면서 대부분의 소비가 핸드폰, 가전, 가구 등 수입 소비재로 이어졌다"고 분석했다.

이에따라 세계 최대 소비재 생산국가인 중국과의 무역적자도 대폭 증가했다. 지난해 미국의 대중국 무역적자는 3553억달러로 전년보다 450억달러, 약 15% 증가했다. 지난 2017년 기록한 역대 최대 대중무역적자 규모인 3752억달러에 근접한 수치다.

코로나19 여파 이후 에너지와 원자재 등의 수입 가격이 급등한 것도 무역적자 심화의 원인으로 분석된다. 마켓워치에 따르면 지난해 미국의 평균 원유 수입 가격은 배럴당 60.40달러로 2020년 배럴당 36.66달러에서 65% 급등했다.

