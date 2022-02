성남FC 후원금 의혹, 다시 분당경찰서가 수사…성남지청 "보완수사 요구"

[아시아경제 김형민 기자] '성남FC 후원금 의혹' 사건이 처음 수사를 맡아 진행한 분당경찰서로 돌아간다.

성남지청은 8일 "수원지검의 지휘를 존중하고 혐의 유무를 판단하기에 다소 부족한 부분을 보완하기 위해 분당경찰서에 보완수사를 요구했다"고 밝혔다.

앞서 수원지검은 전날 성남FC 사건 처리와 관련해 "현재까지의 수사 결과만으로는 혐의 여부를 판단하기에 다소 부족하다"며 성남지청에 보완 수사가 필요하다는 지휘를 내렸다. 이날 성남지청의 결정은 수원지검의 지휘에 따른 후속조치다.

이에 따라 사건은 다시 분당경찰서가 맡아서 수사하게 됐다. 분당경찰서는 이 사건을 살핀 뒤 지난해 9월 이 후보에 대한 무혐의 판단을 내리고 사건을 불송치했다. 이에 고발인 측이 이의신청하면서 성남지청이 사건을 송치받아 재수사 여부를 살펴왔다. 이 과정에서 수사팀의 재수사 혹은 보완 수사 요구 요청을 박은정 지청장이 여러 차례 묵살했다는 의혹이 제기됐다.

보완 수사가 이뤄진다면 이 후보 등의 혐의가 새로 발견될 가능성, 앞선 1차 수사 결과처럼 혐의없음 판단이 내려질 가능성이 모두 있다. 다만 대선이 한 달 앞으로 다가온 만큼 그 전에 실질적인 수사가 진행될 가능성은 극히 낮다는 관측이 우세하다.

성남FC 후원금 의혹은 이재명 더불어민주당 대선 후보가 성남시장 재직 시절 네이버 등으로부터 160억여원의 후원금을 받고 기업들에 인허가 등 편의를 제공했다는 내용이다.

