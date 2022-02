KB금융그룹, 작년 순이익 4조4096억원…사상 최대 실적(종합)

대출 증가, 순이익 전년대비 27.6% ↑



1500억원 자사주 소각도 의결



작년 배당성향 26%, 주당배당금 2940원

[아시아경제 심나영 기자] KB금융그룹이 지난해에 이어 사상 최대 이익을 기록했다. KB금융지주는 8일 공시를 통해 지난해 전체 당기순이익(지배기업 지분 순이익 기준)이 4조496억원이라고 밝혔다. 이는 기존 역대 최대 기록이었던 2020년의 3조4552억원보다 27.6%나 많은 수치다. 코로나19에 따른 소상공인과 중소기업들의 대출 증가와 자산 시장 호황으로 빚내서 투자를 하는 이들이 늘어난 데다 각종 계열사들이 높은 실적을 낸 결과다.

KB금융지주는 주주 가치를 높이기 위해 1500억원어치 자사주를 소각하기로 했다. 작년 배당성향(당기순이익 대비 배당금 비율)도 26%로 높였다. 주당 배당금은 전년보다 약 66% 많은 2940원이다. 지난해 8월 주당 750원의 배당금이 지급된 것을 감안하면 기말 배당금은 2190원 수준이다.

구체적으로 작년 한 해 순이자이익(11조2296억원)은 15.5% 늘었고, 순수수료이익(3조6천256억원)도 22.5% 불었다.

그룹의 순이익에서 비은행 부문이 차지하는 비중도 42.6% 수준까지 늘어났다. KB금융지주 관계자는 "지난해 여신 성장과 푸르덴셜생명, 프라삭 등 국내외 인수·합병 영향으로 이자이익이 크게 증가했고, 자산관리와 투자은행 사업부문의 경쟁력을 강화한 결과 순수수료 이익도 늘어났다"고 밝혔다.

계열사별로는 KB국민은행과 KB증권의 순이익이 각 2조5908억원, 5943억원으로 12.7%, 39.6%씩 증가했다. KB손해보험과 KB카드의 순이익도 각각 3018억원, 4189억원으로 84.1%, 29.0%씩 뛰었다. 다만 KB생명보험은 고전을 면치 못해 적자 규모가 2020년 232억원에서 지난해 466억원으로 증가했다.

지난해 4분기 실적만 살펴보면 KB금융그룹 전체 순이익은 6372억원으로 집계됐다. 2020년 4분기보다 10.4% 늘어난 수치지만, 지난해 3분기(1조2981억원)에 비해서는 크게 줄었다.

KB금융지주 관계자는 "희망퇴직 비용(세후 1902억원), 미래 경기 전망과 코로나19 관련 대손충당금(세후 1915억원) 등 일회성 비용과 계절적 요인에 따른 것"이라고 설명했다. 이를 제외한 경상 순이익은 약 1조1000억원으로 집계됐다.

작년 4분기 순이자마진(NIM)은 KB금융그룹이 1.85%, KB국민은행이 1.61%로 나타났다. 3분기 때는 각각 1.83%, 1.58%였었다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr