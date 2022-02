여·야·정 모두 이견…기재위, 추경 의결 없이 회의 종료

예결위로 공 넘어가

증액 규모 합의 후

정부가 수정안 낼 듯

[아시아경제 이현주 기자] 국회 기획재정위원회가 정부가 제출한 14조원 규모 추가경정예산안을 의결하지 않고 회의를 종료했다.

8일 기재위 예산결산기금심사소위원회는 올해 첫 추경안을 상정해 심사했지만 세입 예산안 관련 여·야·정 간 이견으로 의결 없이 회의를 종료했다.

정치권에 따르면 여야는 모두 추경 증액을 요구했고 여당은 국채발행, 야당을 올해 본예산 지출 구조조정을 요구하면서 서로 합의가 되지 않았다. 정부는 지출 구조조정과 예비비 감액 요구도 불가하다는 의견을 낸 것으로 전해졌다.

이에 따라 예산결산특별위원회에서 여야가 상임위별 증액 규모에 합의하고 전체 세출이 확정된 이후 정부가 수정안을 제출하는 방식으로 추경안 처리가 진행될 전망이다.

전날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회와 보건복지위는 40조원 규모의 증액분을 통과시켰고 추경 예산 14조원은 54조로 늘어났다.

