[아시아경제 이관주 기자] 선도전기 선도전기 007610 | 코스피 증권정보 현재가 3,050 전일대비 15 등락률 -0.49% 거래량 52,078 전일가 3,065 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 국제유가 고공행진! 관련주 강세 속 숨은 알짜 종목은?테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한 번 신기록 달성할 “전기차” 대장株!특별 한정판! “95조 리비안 상장 … 관련 주 지금 사야할 것” close 는 연결 기준 지난해 영업손실 106억3175만원으로 적자전환했다고 8일 공시했다.

지난해 매출액은 전년 대비 3.2% 감소한 833억4363만원, 당기순손실은 99억5291만원으로 적자전환됐다.

