SK디스커버리, 지난해 영업익 1054억원…전년 대비 45%↑

SK디스커버리는 지난해 영업이익이 전년 대비 44.6% 하락해 1053억8643만원으로 집계됐다고 8일 공시했다.

지난해 당기순이익은 전년 대비 6.9% 줄어든 2470억7182만원, 매출액은 47.2% 증가한 6조4945억1319만원으로 집계됐다.

