내일의 손흥민 모여라 … 경남 합천군, 춘계 전국 고등 축구대회 팡파르

2월 11일부터 24일까지, 48개팀 1800여명 출전

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 2022 춘계 전국 고등 축구대회가 경남 합천군에서 오는 2월 11일부터 24일까지 14일간 군민체육공원 인조구장에서 열린다.

대한축구협회가 주최하고 경남축구협회와 합천군축구협회가 공동 주관하는 이번 대회는 전국 48개 팀이 12개 조로 나눠 2월 16일까지 예선 조별 풀리그를 통해 조1, 2위를 결정하고 24강부터 결승까지 토너먼트 형식으로 진행된다.

이번 대회도 작년과 같이 전 경기가 인터넷 생중계된다. 결승전은 오는 2월 24일 오후 2시 군민체육공원 인조2구장에서 열린다.

군은 대한축구협회의 코로나19 대응 지침에 따라 경기장 내 팀당 35명씩 출입하는 등 인원을 제한하고 그 외 인원은 출입하지 못하게 제한한다.

지역감염 확산 방지와 안전한 경기 진행을 위해 모든 경기는 무관중으로 치러진다. 출전 선수 모두 신속 항원 검사를 받아야 한다. 선수단과 대회 운영진 등 사전등록자 외에는 경기장 입장이 허용되지 않는다.

문준희 군수는 “코로나19 확산 속에서도 방역수칙 준수로 대회가 안전하게 운영될 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr