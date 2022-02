임택 동구청장 '현직 구청장의 특별한 여행 안내서' 출판기념회

'내가 사랑한 광주, 원도심 동구편' 12일 오전 10시 조선대 미술대학서

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 임택 광주 동구청장이 오는 12일 조선대학교 미술관에서 광주 원도심 동구의 문화관광자원을 소개하는 현직구청장의 특별한 여행안내서 '내가 사랑한 광주, 원도심 동구편' 출판기념회를 갖는다.

임 청장은 "민선7기 구정이 도시재생과 정주여건 개선으로 '살고 싶은 도시’를 만드는 데 중점을 두었다면 앞으로는 동구를 광주를 대표하는 문화관광도시로 육성하려는 노력이 필요하다"면서 "이 책은 광주의 원도심 동구 여행에 필요한 정보를 일목요연하게 정리했다는데 의미가 있다"고 발간 취지를 밝혔다.

책자는 ▲문화의 숲에서 길을 잃다 ▲오월 광주 그 시간 속으로 ▲힙한 거리, 들썩이는 마음 ▲G-Art로의 초대 ▲초록초록 힐링여행지 ▲책의 연대기와 마주하다 등 총 여섯 챕터, 서른 편의 글로 꾸며졌다.

임 청장은 구·시의원을 거쳐 구청장으로 일하는 동안 지켜본 국립아시아문화전당, 5·18사적지 등 원도심 동구가 보유한 매력적인 관광명소를 친절하고 애정 어린 시선으로 소개하고 있다.

이 밖에도 책자에는 저자가 청장으로 재직하는 동안 복원해 새로운 명소로 탄생시킨 '문병란 시인의 집'을 비롯해 도시재생 뉴딜사업으로 새로운 활력을 얻고 있는 서남동 인쇄단지, 동구 인문학당, 충장22 등 주목할만한 관광자원들이 사진과 함께 담겼다.

한편 이날 출판기념회는 코로나19 상황임을 감안, 저자 사인회와 함께 동구 관광명소 30여 곳의 모습을 사진으로 감상할 수 있는 전시회가 마련될 예정이다.

