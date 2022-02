신형 니로, 향수 브랜드와 이색 콜라보…'지속 가능성' 강조

[아시아경제 성기호 기자] 기아가 ‘디 올 뉴 기아 니로’가 출시와 함께 향수 브랜드 ‘그랑핸드’와 이색 콜라보에 나선다. 브랜드 리런칭 이후 MZ세대의 취향을 저격하는 굿즈 캠페인을 지속적으로 진행하며 달라진 브랜드 위상을 높이려는 목표다.

기아는 8일 친환경 이미지를 확대하는 굿즈로 구성한 캠페인 ‘어스 브리즈 프롬 니로’를 공식 소셜채널에 공개했다. 신형 니로의 친환경적 이미지를 확대하는 굿즈 구성으로 내일을 향한 움직임의 메시지를 담은 것이 특징이다. 자연을 닮은 색을 사용하고 여행과 일상에서 영감을 얻는 일러스트레이터 곽명주 작가도 이번 캠페인에 함께하여 신형 니로와 지속가능성의 메시지를 담은 엽서가 구성품으로 포함된 점 또한 주목할 포인트다.

신형 니로는 친환경 소재를 확대 적용하고 그린존 드라이브 모드 2세대를 국내 최초로 장착하는 등 환경은 물론 고객들의 소중한 일상까지 생각한 기아 대표 친환경 SUV 모델이다. 자연에서 영감을 얻은 혁신적인 공간을 통해 지속가능한 모빌리티 라이프를 꿈꾸는 기아의 메시지를 담았다.

그랑핸드의 내추럴 오일 제품은 자연에서 추출한 오일이 가진 힘을 사람들과 공유하고 자연과 함께하는 지속가능한 라이프 스타일을 이야기하고자 하는 브랜드로 신형 니로와 친환경적인 가치를 함께한다.

기아 관계자는 “신형 니로의 ‘내일을 향한 움직임’의 방향성을 진정성 있게 전달할 방법을 고민하던 중 자연에서 추출한 향을 활용하여 메시지를 전달하는 그랑핸드와의 콜라보를 생각하게 됐다” 며 “이번 캠페인 이후에도 그룹비전인 ‘지속가능한 모빌리티 솔루션 프로바이더’에 맞추어 지속가능성의 메시지를 담은 캠페인을 꾸준히 실시할 예정” 이라고 설명했다.

기아는 ‘일상에서 영감을 받은 순간’ 사진을 해시태그와 함께 자신의 인스타그램에 업로드 혹은 기아 페이스북, 유튜브에 댓글로 응모할 시 추첨을 통해 300명에게 기아 신형 니로 &그랑핸드 콜라보 굿즈를 증정할 예정이다. 이캠 페인은 이달 20일까지 진행된다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr