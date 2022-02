5·18행사위, 대표 슬로건 13일까지 전국 공모

홍보단 '오월이들' 내달 6일까지 모집

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 올해 5·18기념행사의 대표 슬로건 전국 공모를 시작한다.

제42주년 5·18민중항쟁기념행사위원회(상임행사위원장 정동년)는 제42주년 5·18민중항쟁기념행사의 대표 슬로건을 오는 13일까지 전국적으로 공모한다고 8일 밝혔다.

공모내용은 제42주년 5·18민중항쟁의 의미와 행사 기조, 방향성을 잘 반영한 내용이다. 5·18정신의 헌법전문 수록과 완전한 진상규명의 의지를 담은 표현, 광주의 오월이 변화된 세상과 새로운 시대를 여는 모두의 오월을 표현, 오월의 대동세상이 휴전선 철책을 넘어 오월에서 통일로 나아가는 표현 등을 기준으로 삼았다.

슬로건은 한글 문구 20자 이내의 간결한 구호형태로 표현해 5·18행사위 이메일로 접수하면 된다. 5·18행사위는 전 국민적인 참여 속에 의미 있고 내실 있는 슬로건을 선정하기 위해 슬로건 당선작(1명)에 50만원, 우수작(5명)에 각각 10만원씩을 시상한다.

또 내달 6일까지 42주년 5·18기념행사를 알릴 온라인 청년활동가 오월홍보단 ‘오월이들’을 전국적으로 모집한다.

오월홍보단 ‘오월이들’은 코로나19 상황과 언택트 시대에 온라인과 SNS 매체를 통해 광주를 비롯 전국에서 진행될 5·18기념행사를 알릴 수 있는 전문 기자단 성격의 청년활동가를 발굴하고 지원하는 사업이다.

지원자격은 5·18민중항쟁 정신을 계승하고 청년활동가로 활동하고 싶은 사람, 제42주년 기념행사 홍보와 참여를 유도할 수 있는 SNS매체 활용에 능하고 글씨기와 사진촬영이 가능한 개인블로그, 유튜브 등을 운영하는 개인이며 각각의 활동에 따른 활동비가 지급된다.

신청은 5·18행사위 홈페이지를 통해 가능하다. 홈페이지에서 참가신청서를 내려받은 뒤 작성해 이메일로 제출하면 된다.

내달 15일 오후 4시 이후 5·18행사위 홈페이지 공지를 통해 확인할 수 있다.

한편 42주년을 맞는 5·18행사위는 내달 출범식을 갖고 본격적인 5·18 기념행사 준비에 들어간다.

코로나 확산으로 인한 사회적 거리두기 단계를 고려한 계획을 수립 중이며 새로운 시대에 맞는 5·18정신계승의 다양한 방식을 실험하고 젊은 세대의 참여를 높이기 위한 행사를 진행할 예정이다.

