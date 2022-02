DB손보 "폭넓게 보장 강화, DB플러스보장 건강보험 출시"

[아시아경제 이창환 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 63,900 전일대비 700 등락률 +1.11% 거래량 38,552 전일가 63,200 2022.02.08 10:05 장중(20분지연) 관련기사 [보험 인싸되기]흑자 기대되는 자동차보험…보험료 내릴까DB손보, 제주경찰청과 범죄피해자 지원 손잡아국민연금 새해 장바구니 'DB손보·현대건설' close 은 창립 60주년을 기념해 신규 및 기존 고객에게 보장을 강화한 'DB플러스보장 건강보험'을 출시했다고 8일 밝혔다.

DB플러스보장 건강보험은 편측(한쪽)의 상하지 또는 얼굴부분의 근력 저하가 나타난 편마비를 최대 50만원까지 보장해주는 '편마비진단비' 담보를 업계 최초로 탑재했다.

뇌졸중과 연관이 깊은 편마비는 뇌졸중의 후유증으로 가장 빈번히 발생하지만 뇌졸중의 전조증상으로도 나타날 수 있다.

생애주기별로 보장 범위를 차별화해 각 연령대에 적합한 보장을 받을 수 있도록 한 것도 신상품의 특징이다.

청년기(20~30대)에는 질병 리스크 노출 전, 편마비진단비를 포함한 신규 41대 질병 진단비 담보를 통해 질병이 악화되는 것을 예방하고 치료비 부담을 경감시킬 수 있도록 했다.

중년기(40~50대)는 질병 발병에 따른 치료 보장을 확대하기 위해 ‘다빈치로봇암수술비’ 및 ‘가정간호치료비’ 담보를 신규로 담았다.

노년기(60대이상) 고객을 위해서는 ‘장기요양 재가/시설 급여 지원금’ 및 ‘재활치료비’ 등의 신규 담보를 통해 간병 리스크를 대비할 수 있도록 했다.

신규 보장영역 뿐 아니라 암, 심장, 뇌혈관질환 및 항암치료비 등 주요 담보 대상으로 보장 니즈가 커지는 60~70세에 보장금액을 2배로 보장해주는 ‘체증형 담보’도 새롭게 선보였다.

회사 측은 기존 DB손해보험 장기보험 유지 고객에 대한 감사한 마음을 담아 보험료 할인 혜택도 제공한다고 강조했다.

합계보험료 기준 5만원 이상의 장기보험 10년 이상 유지 중인 고객을 대상으로 초년도 영업보험료의 15%, 2차년 이후는 5%를 할인해 저렴한 보험료로 폭넓은 보장을 제공할 수 있도록 했다고 설명했다.

가입은 15세부터 75세까지 가능하며, 20년만기/30년만기/60세/70세 갱신형 또는 90세/100세 세만기형으로 고객의 선택에 따라 가입 가능하다.

DB손해보험 관계자는 “DB플러스보장건강보험은 다양한 연령층 뿐만 아니라 기존 고객, 신규 고객의 다양한 니즈를 빠짐없이 충족시킬 수 있도록 개발됐다”고 말했다.

