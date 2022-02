[아시아경제 임혜선 기자] 방송통신위원회는 오는 16일 오후 2시부터 본인확인기관 지정심사를 위한 설명회를 개최한다고 8일 밝혔다. 설명회는 온라인으로 진행될 예정이다.

방통위는 이번 설명회에서 올 1월에 개정한 '본인확인기관 지정 등에 관한 기준'(고시) 주요내용과 향후 심사일정 등 본인확인기관 지정심사 관련 주요사항을 사업자들에게 설명할 예정이다.

한편 방통위는 '본인확인기관 지정 등에 관한 기준'(고시)를 개정해 심사항목을 92개에서 87개로 축소하고 부분 점수 평가제를 도입했다.

