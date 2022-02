尹安 단일화 마라톤, 1라운드는 신경전

국힘 "安 여론조사할 처지 아냐"

국당 "존중 의식없는 정치세력"

안철수 "국힘 내부합의도 안돼"

정치권선 김한길 역할론 부상

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘과 국민의당이 대선후보 단일화를 띄우자마자 날선 신경전을 벌이고 있다. 이준석 국민의힘 대표는 안철수 국민의당 후보를 향해 ‘놓인 처지’라고 깎아내렸고, 권은희 국민의당 원내대표는 "존중에 대한 어떤 인식도 없는 정치 세력"이라고 받아쳤다. 양당 모두 단일화 필요성에 공감한 상황에서 자기 후보 몸값 높이기라는 해석이 나온다. 후보 등록 기간까지 남은 일주일이 후보 단일화의 최대 고비가 될 전망이다.

이준석 대표는 8일 KBS라디오에 출연해 "소위 단일화라고 얘기하는 것은 좁은 의미에서 여론조사 방식의 단일화를 의미하는데, 지금 안철수 후보가 놓인 처지를 봤을 때 그런 방식은 가당치가 않다"고 말했다. 이어 "안 후보가 어떤 판단을 내릴 수도 있다는 얘기도 나오고 있는데 여론조사 방식의 단일화라든지 이런 것들은 저희는 전혀 고민하지 않고 있다"고 덧붙였다.

이 대표가 안 후보를 겨냥해 ‘놓인 처지’, ‘가당치가 않다’는 식의 표현을 쓴 것은 단일화에 부정적인데다 합당 결렬 과정에서 쌓인 앙금을 드러낸 것으로 보인다. 이 대표는 단일화 시기를 놓고서는 후보 등록 기간(13~14일)전으로 예상했다. 이 대표는 "이번 주 금요일(11일) 이전에 아마 어떤 정치적인 판단들을 해야 하지 않을까"라며 후보 등록 이후 단일화 추진 가능성을 낮게 봤다.

국민의당은 표면적으로 단일화 논의 자체를 거부하고 있다. 권은희 원내대표는 이날 CBS라디오에서 "단일화에 대한 얘기를 할 수도 있어 ‘콜백’을 전혀 안 하고 있는 상황"이라며 "(국민의힘은) 조용히, 직접적으로, 진정성 있게 대화할 수 있는 상대가 아니다"라고 비판했다. 그러면서 "국민의힘은 일단 만나서 정해 보자라고 하는 정치세력이 아니다"라며 "무조건 ‘윤석열 후보다’로 정해 놓고 닥치고 양보해라라는 답을 정해 놓은 만남이기 때문에 관련된 움직임이 있을 수가 없다"고 말했다. 단일화 가능성을 0%로 보느냐는 질문에도 ‘네’라고 답하기도 했다.

정치권에서는 김한길 전 새시대준비위원회(새시대위) 위원장이 나설 것이라는 관측도 있다. 김 전 위원장은 윤 후보와 여전히 관계를 유지하고 있고 안 후보와도 과거 국민의당 시절 함께 한 경험도 있기 때문이다.

국민의힘 한 관계자는 "노무현, 정몽준 단일화 때처럼 마지막에 단일화가 깨진 적도 있다"며 "대선 막판 변수로 작용하지 않도록 선거 직전에 하는 게 효과적일 수 있다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr