"사용자 편의 강화" hy, 자사몰 프레딧 UI·UX 전면 개편

[아시아경제 구은모 기자] 유통전문기업 hy(옛 한국야쿠르트)가 자사몰 ‘프레딧(fredit)’의 사용자인터페이스(UI)·사용자경험(UX)을 전면 개편한다고 8일 밝혔다.

hy의 온라인 통합 플랫폼인 프레딧은 2017년 ‘하이프레시’로 최초 개설 후 2020년 12월 라이프 스타일 편집샵 프레딧으로 다시 선보였다. 가입 회원 수는 100만명을 넘어섰고, 지난해 매출액 700억원을 달성하며 2020년 대비 35% 가량 신장했다. 발효유, 건강기능식품, 밀키트 등 자사 제품 외 총 1200여개 상품을 판매 중이다.

hy는 사용자 편의 증진을 위해 개편 전 과정에 고객 의견을 반영했다. 먼저 ‘푸드’와 ‘라이프’로 나뉘었던 메인 화면을 통합한다. 다양한 상품을 한 화면에 노출해 앱 사용에 따른 터치 횟수를 최소화했다. 스킨 디자인 또한 직관적으로 개편했다. 주요 카테고리는 퀵 메뉴로 구성해 사용성을 높였다. 이벤트, 할인쿠폰과 같은 고객 혜택 사항은 앱 사용 과정에서 수시로 노출돼 쇼핑을 돕는다.

개인화 서비스도 고도화했다. 반복 검색어, 구매 이력 등을 동일 표본 집단의 빅데이터와 연동시켜 맞춤형 상품을 소개한다. 자체 지리정보시스템(GIS) 시스템을 통해 프레시 매니저 활동패턴과 주문 내역을 자동으로 매칭한 후 정확한 배송 일정을 안내해 준다. 또한 결제 정보를 한번 등록하면 이후 별도 인증 없이 결제 가능한 ‘프레딧 간편결제’도 운영 중이다.

멤버십 제도도 새롭게 선보인다. 연회비 3만5000원으로 무료 체험 견본, 할인 쿠폰, 멤버십 전용 할인관 등 다양한 혜택을 1년 간 제공한다. 가입 시 프레딧에서 즉시 사용할 수 있는 적립금 4만원도 페이백 해준다.

