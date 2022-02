이준석 "여론조사 단일화? 安 처지에 가당치 않다"

8일 KBS 라디오 출연해 '윤석열-안철수 단일화' 관련 발언



[아시아경제 금보령 기자] 이준석 국민의힘 당 대표는 '윤석열-안철수 단일화'에 대해 "소위 단일화라고 얘기하는 것은 좁은 의미에서 여론조사 방식의 단일화를 의미한다. 그런데 지금 안철수 국민의당 대선후보가 놓인 처지나 이런 것을 봤을 때 그런 방식은 가당치가 않다"는 입장을 내놨다.

이 대표는 8일 오전 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'에 출연해 "안 후보 측이랑 직접적인 소통을 하고 있지 않지만 여론조사 방식의 단일화라든지 이런 것들은 저희는 전혀 고민하지 않고 있다"며 이같이 밝혔다.

윤석열 국민의힘 대선후보와 안 후보의 단일화 효과에 대해서도 부정적이었다. 이 대표는 "1월 초부터 분석했던대로 윤 후보의 지지율이 상당 부분 (안 후보로) 이전됐던 부분들이 다시 윤 후보에게 회복됐기 때문에 지금 오히려 안 후보가 가지고 있는 지지율은 보수 성향과는 약간 거리가 있을 수 있다"며 "단일화라는 절차를 통해서 뭔가 이루어진다 하더라도 아마 윤 후보에게 그대로 편입되기는 어려운 지지율이 아니냐 그런 인식도 당 내부는 하고 있다"고 설명했다.

이 대표는 오는 11일을 주요한 정치적 의사결정 시점으로 내다봤다. 그는 "이번 주말이 지나게 되면 안 후보가 사실상 이제 선거 모드에 돌입하게 된다. 그렇다면 실제로 상당한 비용 지출과 더불어 그 과정에서 선거에 참여한 다음 빠지는 건 어렵다"며 "그렇기 때문에 이번 주 금요일 이전에, 주말 이전에 아마 정치적인 판단들을 해야 하지 않을까 이런 생각을 한다"고 얘기했다.

이어 이 대표는 "안 후보는 아니지만 안 후보 주변 인사들이 국민의힘에 여러 가지 전언을 하는 모양인데 그 맥락을 봐도 제 생각에는 변화가 있을 거라는 예상이 된다"고 말했다.

