[올림픽]황대헌·이준서 1000ｍ 준결승行…박장혁 손등 부상

왼 손등 찢어져 출전 어려워…병원에서 치료 중

2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 준준결승에 출전한 황대헌(강원도청)과 이준서(한국체대), 박장혁(스포츠토토)이 나란히 준결승엔 안착했다. 다만 박장혁은 레이스 도중 부상해 출전 여부가 불투명해졌다.

황대헌은 7일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 2022 베이징동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 준준결승 4조 경기에서 1분24초71만에 가장 먼저 결승선을 통과했다. 상대 선수들의 추월을 수월하게 막아내며 내내 선두를 유지했다. 이준서는 2조 경기에서 1분23초683의 기록으로 1위를 했다. 초반 자리 싸움에서 5위로 밀렸으나 차근차근 선두로 치고 나섰다.

1조 경기에 나선 박장혁은 결승선 세 바퀴를 남기고 인코스를 무리하게 파고든 이탈리아 피에트로 시겔과 부딪혔다. 무게중심이 흔들려 그대로 넘어졌고, 뒤따르던 중국 우다징과 또 한 번 충돌했다. 박장혁은 일어나서 레이스를 이어가려고 했으나 왼손를 부여잡고 주저앉아 고통을 호소했다. 심판이 의료진을 호출해 이내 들것에 실려 경기장을 빠져나갔다. 박장혁은 어드벤스를 받아 준결승에 진출했으나 왼 손등이 찢어져 출전이 어려운 상황이다. 현재 병원에서 치료를 받고 있다.

