롯데제과, 작년 영업익 826억…인재개발원 사업 지주에 양도

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데제과 롯데제과 280360 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 1,500 등락률 +1.26% 거래량 4,937 전일가 119,000 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 신동주 SDJ회장, 82억원 규모 롯데제과 지분 전량 매도롯데제과, 신동빈·이영구 대표이사 체제로 변경롯데제과 영업익 449억.. 전년比 6%↓ close 는 작년 개별 기준 영업이익이 826억원으로 전년 대비 4.5% 감소했다고 7일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조5463억원으로 1% 증가했고, 당기순이익은 303억원으로 16.9% 감소했다.

또 롯데제과 롯데제과 280360 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 1,500 등락률 +1.26% 거래량 4,937 전일가 119,000 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 신동주 SDJ회장, 82억원 규모 롯데제과 지분 전량 매도롯데제과, 신동빈·이영구 대표이사 체제로 변경롯데제과 영업익 449억.. 전년比 6%↓ close 는 제과 본연의 사업에 집중하기 위해 롯데지주에 인재개발원 사업을 양도한다고 공시했다. 양도가액은 117억원이며 양도에 따른 매출 변동은 미비(1% 내외)하다고 밝혔다.

한편, 롯데제과 롯데제과 280360 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 1,500 등락률 +1.26% 거래량 4,937 전일가 119,000 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 신동주 SDJ회장, 82억원 규모 롯데제과 지분 전량 매도롯데제과, 신동빈·이영구 대표이사 체제로 변경롯데제과 영업익 449억.. 전년比 6%↓ close 는 주주의 의결권 행사 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고, 올해 정기주총부터 시행한다고 공시했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr