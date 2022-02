현대엘리베이터, 충주 스마트캠퍼스에 생산·물류 통합

[아시아경제 최대열 기자] 현대엘리베이 현대엘리베이 017800 | 코스피 증권정보 현재가 37,450 전일대비 100 등락률 -0.27% 거래량 172,913 전일가 37,550 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-10일현대엘리베이터, 나진전자월드 상가 취득 결정예상 불가능한 북한의 행보에도…화해 가능성 주목하는 남북경협주 close 터는 충청북도 충주에 있는 제5일반산업단지에 스마트 캠퍼스를 지어 본사와 공장 이전을 모두 마쳤다고 7일 전했다.

17만3097㎥ 부지에 마련된 스마트 캠퍼스는 판금동, 조립동, TM동 등 생산라인과 물류센터, 연구소, 사무동, 임직원 복지시설, 기숙사 등이 함께 들어섰다. 생산라인에는 제조실행시스템(MES)이 적용돼 세계적인 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 회사는 보고 있다. 시스템과 설비, 작업자, 정보통신기술을 연계해 고객 대응력을 강화하려는 목적도 있다.

또 이천과 천안에 따로 있던 생산라인과 물류센터를 합쳐 고객 주문부터 출하까지 조달기간을 줄이기로 했다. 모든 과정을 실시간으로 모니터링해 신속한 대응이 가능할 것으로 회사는 내다봤다. 생산규모는 연간 2만5000대 수준이다. 송승봉 현대엘리베이터 대표는 "스마트 팩토리에는 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등 4차 산업혁명 기술을 적극 도입해 제2의 도약을 위한 기반을 갖췄다"라고 말했다.

