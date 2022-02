노식래 서울시의원 'K-시티 용산의 미래…' 출판기념회 개최

서울시의회 노식래 의원(민주당, 용산2) 12일 오후 1시부터 5시까지 옛 용산구청 자리인 용산 꿈나무 종합타운에서 출판기념회 개최

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 노식래 의원(민주당, 용산2)이 12일 오후 1시부터 5시까지 옛 용산구청 자리인 용산 꿈나무 종합타운에서 출판기념회를 개최한다.

노식래 의원의 저서 'K-시티 용산의 미래를 만들어갑시다'는 용산구 출신 서울시의원이 의정활동을 하며 바라본 서울과 용산의 현재와 미래에 대한 담론을 담았다.

또 민주당 공채1기로 당직자 생활을 시작한 이래 만났던 김대중, 노무현, 문재인 대통령을 포함해 곁에서 보좌하며 배웠던 정치인들의 이야기를 다루고 있다.

2016년 화제가 됐던 민주당의 인재 영입과 더불어 콘서트 등 20대 총선 현장의 생생한 이야기는 덤이다.

당직자로서 수많은 선거를 치렀지만 정작 본인의 선거 과정에서 겪었던 좌절, 그리고 대학시절 야학을 하며 만난 버스 차장과 노동자들, 첫 직장인 홀트아동복지회에서의 경험도 이색적이다.

노식래 의원은 “다시 젊은 나이로 돌아간다면 좀 더 이른 나이에 정치를 시작하고 싶다”며 “정치를 막막하게 생각하는 청년들에게 의미있는 참고자료가 되길 바란다”고 희망했다.

또 “다양한 기회와 인연을 통해 만나온 모든 분들이 용기와 희망이었다”며 “그분들과 함께 걸으며 새로운 길을 만들고 싶다”고 출간 소감을 밝혔다.

