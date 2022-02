한국조선해양 "통상임금 소송 관련 5651억원 충당금 설정"

현대미포조선 "충당금 905억원 설정"

[아시아경제 황윤주 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 145,463 전일가 82,200 2022.02.07 15:08 장중(20분지연) 관련기사 현대중공업지주, 작년 영업익 1조854억…지주사 출범 후 최대한국조선해양, 4Q 영업손 6967억…적자 확대1월 한달만에 수주액 7조 돌파한 조선업, 볕들날 오나 close 은 "작년 12월 16일 통상임금 관련 대법원 판결과 관련해 소속 근로자에게 지급해야 하는 임금 총액을 추정해 2021년 말 기준 5651억원의 충당부채를 설정했다"고 7일 공시했다.

한편 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 1,500 등락률 -2.10% 거래량 181,993 전일가 71,500 2022.02.07 15:08 장중(20분지연) 관련기사 연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수현대미포조선, 924억 규모 P/C선 2척 수주한국조선해양 선박 9척 수주…일주일새 3조원 일감 확보 close 도 같은 내용으로 905억원의 충당부채를 설정했다고 밝혔다.

