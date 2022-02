'돈 먹는 하마' LG엔솔 여진 진정세…코스피, 오후 낙폭 축소

[아시아경제 지연진 기자] 7일 국내 증시는 기관의 매도세로 약세를 보이고 있다. 코스피 시장에선 LG에너지솔루션의 수급 이슈가 대형주들의 하락세를 이끌었다. 다만 개인 투자자들이 코스피와 코스닥 시장에서 1조원 넘게 순매도하면서 낙폭은 줄어든 모습이다.

코스피 지수는 이날 오후 2시3분 기준 전일대비 6.06포인트(0.22%) 내린 2744.20에 거래되고 있다. 지수는 이날 반짝 상승 출발한 직후 하락세로 전환해 장중 2720선 아래로 떨어지기도 했지만, 오후들어 낙폭을 만회 중이다.

기관이 8212억원 상당을 순매도하며 지수 하락을 이끌고 있고, 오전 순매수한 외국인도 오후들어 190억원 가량을 순매도 중이다. 반면 개인은 8299억원 상당을 순매수해 추가 하락을 막고있는 모습이다.

코스피 시가총액 상위종목에선 LG에너지솔루션(6.94%)이 이달 중 각종 지수 편입으로 패시브 자금이 유입될 것이라는 기대감이 확산되며 7% 가까이 급등한 반면, LG화학은 4.57% 하락 중이다. 삼성SDI도 3.07% 내림세를 기록하고 있다. 반도체 공급난이 더디게 해소될 것이라는 전망이 나오면서 삼성전자와 SK하이닉스도 1% 넘게 빠졌다.

이진우 메리츠증권 연구원은 "LG에너지솔루션에 대한 수급 이슈로 인해 장초반 변동성이 있었지만 오후 들어 낙폭을 줄이는 모습"이라며 "LG엔솔이 큰 폭으로 상승하며 코스피는 소폭 하락한 반면 코스피200 하락률이 더 큰데 장초반 LG엔솔을 사기 위해 다른 종목을 매도하며 변동성이 컸던 것이 진정되는 모습"이라고 전했다.

같은 시간 코스닥 지수도 3.36포인트(0.37%) 하락한 899.51을 기록 중이다. 개장 직후 900 아래로 떨어진 지수는 장 중 낙폭을 줄이며 900선 회복을 목전에 두고있다. 개인이 4327억원 상당을 순매수 중이고, 외국인과 기관이 각각 2801억원과 1444억원 상당을 팔았다.

코스닥 시장에선 위메이드가 4.77% 상승했고, 카카오게임즈도 장중 상승 반등했다. 천보도 2.69% 오름세를 보이며 10위권에 진입했다. 하지만 에코프로비엠은 이날 7% 넘게 빠졌는데, 금융당국과 검찰이 일부 임직원들 내부자거래 혐의를 포착해 수사를 진행 중이라는 소식이 전해진 지난달 말부터 하락세를 보이고 있다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "미국 나스닥은 아마존의 급등으로 강세를 보였지만, 일부 종목을 제외하고 대부분 종목군이 하락한 점은 한국 증시에 부담"이라며 "미국 1월 고용보고서가 예상을 상회하고, 시간당 임금이 급증하며 연준의 금리인상 속도가 빠르게 진행된 점 또한 부담"이라고 전했다.

