심상정 "尹, 토론서 가장 화나게 해…말해놓고 안 했다고 거짓말"

"서로에게 오물 던지면서 '비호감 대선' 만들었다"

20·30세대에게 가장 필요한 정책으로 '주4일제' 꼽아

[아시아경제 박현주 기자] 심상정 정의당 대선 후보가 첫 대선후보 4자 TV 토론에서 가장 화나게 한 상대로 윤석열 국민의힘 대선 후보를 꼽았다.

심 후보는 지난 3일 대선후보 4자 토론 직후 녹화된 YTN 플러스 '안녕, 대선?'에 출연, 윤 후보를 향해 "노동 문제에 대해 분명히 (자신이) 말했는데 (토론에서는) 안 했다고 거짓말 했다"고 지적했다. 토론할 때 누가 제일 비매너였냐는 질문에는 '사실인데 아닌 척한 후보'라고 답했다.

이는 이날 토론에서 윤 후보가 "최저임금제, 주 52시간제 폐지는 이야기한 적이 없다"고 말한 데 대한 비판이다. 윤 후보는 "5인 미만 사업장 (근로기준법 적용은) 노동기본권과 관련된 것은 하되, 임금지급 문제와 관련한 규정은 (5인 미만 사업장의 상황이) 열악하니 상황을 봐서 (적용)하자고 말씀드린 것"이라고 설명했다.

앞서 윤 후보는 지난해 11월30일 충북을 방문해 "말씀을 들어보니까 최저시급제라든지 주 52시간이라고 하는 게 굉장히 비현실적이고 기업 운영에 지장이 정말 많다"면서 "비현실적인 제도들은 다 철폐해 나가도록 이렇게 하겠다"고 말했다.

이에 '반노동 발언'이라는 논란이 커지자 윤 후보는 "폐지를 이야기한 적 없다"고 해명한 바 있다. 그는 지난해 12월14일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청토론회에서 "(최저임금제, 주52시간제는) 당연히 유지되어야 하는 것"이라며 "현재의 최저임금제나 주 52시간 근무제는 이미 정해져서 강행되는 근로조건으로 후퇴하기는 불가능하다"고 밝혔다. 다만 "향후 (최저임금을) 더 올릴 때에는 경제성장률과 인플레이션을 감안해야 한다"고 덧붙였다.

이날 심 후보는 토론 때 가장 많이 신경 쓰는 것으로 '시간'을 꼽았다. 그는 "제일 화난 것은 (다른 후보들이) 나한테 물어보지 않는다. 후보님들 모두 저에게 질문하시라"고 웃으며 답했다.

그러면서 심 후보는 자신의 공약 중 20·30세대에게 가장 필요한 정책으로 '주 4일제 시행'을 강조하며 "주5일제를 이끈 사람이 나다. 주4일제도 분명히 실현된다. '심상정이 말하면 몇 년 안에 된다는 통설'이 있다"고 자신있게 말했다.

'지난 19대 대선 당시 얻었던 지지율(6.17%)을 넘어설 자신이 있냐'는 질문에는 "공정한 무대에서 경쟁을 해본 게 오늘 처음이다. 한번도 후보 간에 토론이 없었다. 서로에게 오물 던지면서 비호감 대선을 만들었다"고 타 후보들을 비판했다.

심 후보는 이어 자신의 지지자들에게 "심상정 지지자는 너무 착해서 표를 차악의 선택으로 이동하는 경우가 있는데 이번에는 착한 유권자 되지 마시라"고 지지를 호소했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr