[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 7일 한-투르크메니스탄 수교 30주년을 맞아 구르반굴리 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령과 축하 서한을 교환했다.

문 대통령은 서한에서 양국이 1992년 수교 이래 다양한 분야에서 발전해온 것을 평가하고, 앞으로의 지속적인 협력 확대에 대한 기대감을 피력했다.

베르디무하메도프 대통령은 양국 관계의 내실있는 확대·발전을 평가하고, 특히 에너지와 교통 분야에서의 협력에 성과에 의미를 부여하며 양국이 새로운 분야의 협력으로 확대하기를 희망했다.

청와대는 "투르크메니스탄은 우리 정부가 추진하는 신북방정책의 핵심 협력국가 중 하나"라며 "이번 정상 간 축하 서한 교환은 양국 수교 30주년의 의미를 되새기고 지속적인 협력 강화 의지를 강조하기 위해 이뤄졌다"고 밝혔다.

