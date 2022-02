현대바이오, 코로나19 경구제 임상 2상 통합 진행

[아시아경제 박지환 기자] 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 29,550 전일대비 900 등락률 +3.14% 거래량 2,406,520 전일가 28,650 2022.02.07 12:03 장중(20분지연) 관련기사 현대바이오 "코로나19 치료제, 3일 복용 오미크론 완치 임상2상서 확인키로""경남제약” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상3상 관련株 갑니다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 코로나19 치료제로 개발 중인 경구용 항바이러스제 후보물질인 ‘CP-COV03’의 임상 2상 단계에서 2a상, 2b상으로 나누지 않고 임상 2상을 통합해 진행하기로 했다고 7일 밝혔다.

현대바이오는 CP-COV03가 현재 대유행 중인 오미크론에도 뛰어난 효능을 발휘한다는 정부 산하 연구기관의 최근 실험결과에 따라 관계기관과 협의를 거쳤다고 밝혔다. 임상 2상 계획을 식품의약품안전처에 조만간 제출할 예정이다.

최근 질병관리청 산하 국립보건연구원이 진행한 실험 결과에 따르면 숙주지향 항바이러스제인 CP-COV03는 오미크론에 대해 바이러스 증식을 100% 억제하는 혈중유효약물농도(IC100)가 0.65μM(마이크로몰) 미만으로 나타났다. 코로나19에 대한 IC50값인 1.75μM의 약 3분의 1 수준에 불과한 것이다.

이 같은 실험 결과는 CP-COV03가 오미크론 변이에 대해 코로나19보다 훨씬 뛰어난 항바이러스 효능을 발휘한다는 것을 뜻한다. 현대바이오는 CP-COV03의 임상2상 실험군에서 5일간 복용뿐만 아니라 3일간 복용 결과도 확인할 계획이다.

진근우 현대바이오 연구소장은 "국립보건연구원 실험결과에서 CP-COV03는 코로나19 원바이러스를 50% 억제하는 농도의 3분의 1 수준에서도 오미크론 바이러스를 100% 억제할 수 있음이 확인됐다"며 "CP-COV03가 오미크론 변이에는 바이러스 증식을 코로나19보다 훨씬 더 효과적으로 억제함으로써 치료기간을 단축할 수 있음을 보여준다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr