[특징주]사우디 왕세자 넥슨 1조 투자에 "넷게임즈도 급등"

[아시아경제 이선애 기자] 넷게임즈 넷게임즈 225570 | 코스닥 증권정보 현재가 20,000 전일대비 2,250 등락률 +12.68% 거래량 3,455,218 전일가 17,750 2022.02.07 10:31 장중(20분지연) 관련기사 넷게임즈-넥슨지티, 주가 하락에 매수청구 규모 커질까주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 주가가 7일 급등세다. 넥슨이 국내 게임사 가운데 처음으로 사우디 국부펀드의 투자를 받으면서 넥슨의 개발 자회사 넷게임즈 넷게임즈 225570 | 코스닥 증권정보 현재가 20,000 전일대비 2,250 등락률 +12.68% 거래량 3,455,218 전일가 17,750 2022.02.07 10:31 장중(20분지연) 관련기사 넷게임즈-넥슨지티, 주가 하락에 매수청구 규모 커질까주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 에 매수세가 몰리고 있는 것으로 풀이된다.

7일 오전 10시 현재 넷게임즈 넷게임즈 225570 | 코스닥 증권정보 현재가 20,000 전일대비 2,250 등락률 +12.68% 거래량 3,455,218 전일가 17,750 2022.02.07 10:31 장중(20분지연) 관련기사 넷게임즈-넥슨지티, 주가 하락에 매수청구 규모 커질까주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 주가는 전 거래일대비 14.93% 오른 2만400원에 거래중이다.

게임업계에 따르면 사우디아라비아 국부펀드(PIF)는 최근 넥슨재팬 지분 5.02%를 8억8300만달러(한화 약 1조589억원)에 매입했다. PIF는 이번 넥슨 지분 매입 사실을 공시하면서 목적에 대해 '단순 투자'라고 했다. PIF는 모하메드 왕세자가 이끄는 펀드다. 운영 자금 규모는 약 5000억달러다.

왕세자는 사우디를 석유의존 경제에서 첨단기술과 민간 투자의 중심지로 바꾸기 위한 국가개발 프로젝트 '비전 2030'를 추진하고 있다. 그는 이를 위한 주요 사업 가운데 하나로 게임을, 주요 투자처 가운데 하나로 넥슨을 점찍은 것으로 보인다.

한편 넥슨은 지난해 12월16일 개발역량 시너지 극대화를 위해 개발 자회사 넷게임즈 넷게임즈 225570 | 코스닥 증권정보 현재가 20,000 전일대비 2,250 등락률 +12.68% 거래량 3,455,218 전일가 17,750 2022.02.07 10:31 장중(20분지연) 관련기사 넷게임즈-넥슨지티, 주가 하락에 매수청구 규모 커질까주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 와 넥슨지티의 합병을 공식화했다. 합병은 주주총회를 거쳐 최종 결정된다. 존속회사는 넷게임즈 넷게임즈 225570 | 코스닥 증권정보 현재가 20,000 전일대비 2,250 등락률 +12.68% 거래량 3,455,218 전일가 17,750 2022.02.07 10:31 장중(20분지연) 관련기사 넷게임즈-넥슨지티, 주가 하락에 매수청구 규모 커질까주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 다. 신규 법인명은 넥슨게임즈(가칭)다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr