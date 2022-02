민주당, 김혜경 의혹 제보자 겨냥 "국민의힘과 무슨 관계냐" 글 올렸다 삭제

與 김병욱 페이스북에 '선대위 입장' 올렸다 현재 삭제

"김혜경 큰 상처 입어…오보에 가까운 과잉보도"

[아시아경제 강주희 기자] 더불어민주당이 이재명 대선후보 배우자 김혜경씨의 법인카드 유용과 공무원 사적 이용 의혹을 보도한 언론사를 겨냥해 "오보로 판명될 때 보도에 책임을 져야 할 것"이라고 경고했다. 또 해당 의혹을 폭로한 경기도청 전직 공무원 A씨에 대해 "국민의힘과 어떤 관계가 있는지 의구심을 갖고 있다"고 했다.

민주당 선거대책위원회(선대위) 직능본부장인 김병욱 의원은 6일 페이스북에 '김혜경씨 관련 SBS, KBS 보도에 대한 선대위 입장'이라는 제목의 글을 올려 이같이 밝혔다.

선대위는 "김혜경씨에 대해 '황제의전이 있었다'는 보도로 사실 여부를 떠나 이미 김씨는 큰 상처를 입었다"며 "SBS는 이 보도와 관련해 얼마나 사실 확인에 노력했는지 우선 묻는다"고 지적했다. 이어 "처음부터 오보가 있었다. 김씨가 노예처럼 부려 먹었다고 주장하는 경기도청 총무과 A씨는 방송에서 7급 공무원이라고 했지만 실은 8급이며 '별정직'이다"이라고 정정했다.

선대위는 먼저 김씨가 공무원에게 사적 심부름을 시켰다는 의혹에 대해서 "반찬 조달, 음식 배달, 의약품 구매 등을 시켰다고 주장하고 있으나 설혹 일부 그런 일이 있었다고 하더라도 이는 (경기도청) 배모 사무관의 지시였을 뿐이지 김씨는 관여하지도, 알지도 못하는 일일 뿐"이라면서 "사건의 얼개를 파악해 보면 A씨에게 무슨 일을 시키든 그 주체는 배모 사무관이지 김씨는 아닌 것이 명백하다"고 의혹을 전면 부인했다.

그러면서 "언론이 오래전 저질렀던 악명 높은 오보였던 '김대중 대통령 일산 사저 아방궁', '노무현 대통령 진영 사저 아방궁' '노무현 명품시계 논두렁' 기사를 연상케 한다"며 "대선 국면에서 후보에게 결정적 타격을 줄 수도 있는 중요한 보도를 증거도 없이 제보에 의존해 할 수 있느냐"고 반발했다.

선대위는 김씨가 소고기 등 집에서 먹을 식사를 법인카드로 구매했다는 보도에 대해선 "업무용으로 구입한 것"이라고 해명했다. 이어 "소고기를 산 냉장고 2대의 위치도 개인 집이 아닌 공관 3층 집무실로 대부분 업무용으로 사들인 것이다. 김씨 개인이 먹은 건 전혀 아니다"라고 설명했다.

또 '법인카드 바꿔치기 결제' 의혹에 대해선 "제보자가 제시한 날짜의 법인카드 사용내역을 확인해 보았는가? A씨는 2021년 4월14일 12시40분58초에 자신의 개인카드로 결제한 11만8000원을 취소하고, 12시41분32초에 경기 법인카드로 다시 결제한다"며 "문제는 A씨가 바꿔 결제한 11만8000원의 법인카드 사용내역이 어디에도 없다"고 주장했다.

선대위는 "이쯤에서 우리는 A씨와 국민의힘 간 어떤 관계가 있는지 의구심을 갖고 있음을 밝힌다. 배 사무관은 'A씨와 김씨 간에는 아무 상관이 없다"고 증언하는데, 정작 A씨는 무슨 악감정을 가졌는지 통화를 녹음하고 텔레그램 캡처까지 해서 방송사를 찾아 제보 행각을 벌이고 있다"며 A씨를 겨냥했다.

이어 "잘못이 확인되면 거듭 사과하고 책임도 질 것"이라면서도 "있지도 않은 사실을 조작했거나 작은 사실을 침소봉대해 언론사에 제보했다면, 당사자는 물론 사실확인을 철저히 하지 않은 채 오보에 가까운 과잉보도를 했고, 그 결과로 만회하기 어려운 타격을 준 해당 언론사들에 대해서도 상응한 책임을 물을 것"이라고 했다. 다만 해당 입장문은 현재 김 의원의 페이스북에 돌연 없어진 상태다.

