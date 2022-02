롯데, 대산단지 전기차배터리 용매공장 신설…6000억 투자

7일 충남도·서산시와 공장 신·증설 투자협약



배터리 전해액 유기용매 공장, EOA 증설 등

[아시아경제 문채석 기자] 롯데케미칼이 충청남도 서산시 대산석유화학단지에 6000여억원을 투자해 전기차 배터리 전해액 유기용매 공장 등을 짓는다.

롯데케미칼은 7일 충남도청에서 충남도, 서산시와 공장 신·증설 투자협약을 맺었다고 밝혔다.

롯데케미칼은 서산 대산석화단지 6만7500㎡ 부지에 약 6020억원을 투자해 전기차 배터리 전해액 유기용매 공장을 신설한다고 알렸다. 고순도 에틸렌카보네이트(EC)·디메틸카보네이트(DMC) 공장을 짓고 내년부터 양산에 들어갈 계획이다. 두 소재는 리튬이온 배터리의 4대 구성 요소 중 하나인 전해액에 투입되는 유기용매다. 유기용매는 전해액 원가의 약 30%를 차지할 정도로 성장성이 높지만 전량 수입에 의존하는 실정이라 국산화가 필요한 상황이다.

20만톤(t) 규모의 이산화탄소(CO₂) 포집·액화 설비를 건설할 계획이다. CO₂ 포집·활용(CCU) 파일럿 설비 실증 운영을 마친 뒤 내년 하반기 상업생산을 할 계획이다. 포집한 CO₂는 전기차용 배터리의 전해액 유기용매 소재인 고순도 EC, DMC의 원료로 투입할 예정이다. 드라이아이스, 반도체 세정액 원료 등 외부 판매도 추진한다.

고층빌딩, 교량 등 공사의 콘크리트 원료로 쓰이는 산화에틸렌유도체(EOA) 생산 라인을 증설해 생산 능력을 33만t에서 48만t으로 늘린다. 이와 함께 25만t 규모 고순도 산화에틸렌(HPEO) 생산 시설을 증설해 EOA, EC, DMC 등 원료 확보에 나선다. 아울러 에틸렌의 생산 원료인 액화석유가스(LPG) 사용량을 현 10%에서 30%로 늘리도록 원료 설비 효율화를 진행한다.

롯데케미칼은 이번 투자를 통해 '비전 2030' 달성을 위한 친환경 사업 및 기존 사업 경쟁력 강화 목표를 구체화할 방침이다. 협약식에 참여한 황진구 롯데케미칼 기초소재사업 대표는 "배터리 전해액 유기용매, 탄소 포집 사업 등 투자는 비전 2030을 실천하기 위한 중요한 발걸음"이라며 "충남도, 서산시는 회사의 오랜 동반자인 만큼 회사는 앞으로도 지역 사회와 함께 지속 성장하도록 노력할 것"이라고 말했다.

양승조 충남도지사는 "기후위기 대응 및 탄소중립 실현을 위해 친환경 소재에 투자하는 롯데케미칼이 대산 단지에서 지속 성장하고 대한민국 경제를 이끌도록 적극 지원하겠다"고 말했다. 맹정호 서산시장은 "투자 기업에 대한 행정 지원을 통해 첨단 화학산업 중심지로 나아가겠다"고 했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr