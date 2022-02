LG전자, 2022년형 ‘휘센 타워’ 구매고객에 최대 80만원 캐시백

3월 말까지 구매 대축제 진행…캐시백·상품권 등 증정

휘센 타워, 자동·셀프 청정관리 결합한 ‘하이브리드’ 기능 강점

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 2,500 등락률 -1.95% 거래량 370,177 전일가 128,000 2022.02.07 10:26 장중(20분지연) 관련기사 'MZ세대 모여라'…LG전자, 스탠바이미 댄스 챌린지 진행LG전자, 공간 맞춤형 공조솔루션 앞세워 북미 공략 강화[EPS 유망주③]월풀 넘어 생활가전 세계 1위 LG전자…전장사업 성장궤도 close 가 2022년형 LG 휘센 타워 에어컨 신제품을 미리 구매하는 고객에게 다양한 혜택을 제공한다.

이벤트 기간 중 2022년형 LG 휘센 타워 에어컨을 구매하는 고객은 최대 80만원의 캐시백을 받을 수 있다. 이 제품은 각종 편의 기능을 지속 업그레이드 받을 수 ‘LG UP(업)가전’ 라인업이다. LG 씽큐(ThinQ) 앱의 ‘UP가전 센터’를 통해 스마트가이드 기능을 업그레이드하면 전면 디스플레이를 통해 날씨, 기온, 공기질 등 ‘실외 날씨정보 알림’을 확인할 수 있다.

LG 휘센 타워와 퓨리케어 360°공기청정기를 공간 인테리어 가전 ‘오브제컬렉션’ 제품으로 함께 구매하는 고객은 최대 10만원의 캐시백을 받는다.

자동 청정관리는 ▲극세필터를 알아서 청소하는 필터클린봇(1단계) ▲필터에 붙을 수 있는 세균을 제거하는 항균 극세필터(2단계) ▲ 한국공기청정협회 CAC 인증 공기청정(3단계) ▲열교환기 세척(4단계) ▲AI건조(5단계) ▲ UV LED 팬 살균(6단계) 등 단계별로 바람이 지나가는 길을 자동으로 꼼꼼하게 관리해준다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr