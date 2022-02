[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 한 고등학생이 코로나19 완치 판정을 받았지만 4일 만에 숨져 방역당국이 연관성 조사에 나섰다.

6일 방역당국에 따르면 A군이 지난 4일 대학병원에서 치료를 받던 중 사망했다.

A군은 지난달 24일 코로나19 확진 판정을 받고 재택치료 조치됐다. 이어 같은 달 31일 격리해제됐지만 지난 3일 호흡곤란과 흉부 통증 등으로 병원에 입원됐다.

하지만 A군의 상태는 호전되지 않고 입원 이튿날 숨을 거뒀다. A군은 백신 2차 접종을 완료한 것으로 전해졌다.

방역당국은 A군의 사인과 코로나19 감염에 대한 연관성을 조사하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr