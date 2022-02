경기남부 한부모가족 지원 거점기관 '여주→수원' 이전

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도내 한부모가족을 대상으로 양육ㆍ취업 등 맞춤형 종합서비스를 제공하는 '경기남부 한부모가족 지원 거점기관'을 여주시에서 수원시로 이전했다.

도는 기존 수탁운영자인 여주대학교 산학협력단과의 계약이 종료됨에 따라 올해 사단법인 수원가족지원센터를 새로운 수탁운영자로 선정했다고 6일 밝혔다. 수원가족지원센터는 수원시 팔달구에 위치하고 있다.

도는 2019년부터 '경기도 한부모가족지원 조례'에 따라 '경기도 한부모가족 지원 거점기관'을 경기남부와 경기북부(구리시 건강가정지원센터)로 나눠 운영하고 있다.

경기남부는 수원시 등 21개 시군의 한부모가족을 대상으로 관련 서비스를 제공한다.

거점기관의 주요 기능은 ▲한부모가족 복지시설 및 유관단체 간 네트워크 구축 ▲한부모가족에 대한 상담ㆍ정보제공 및 연계 서비스 제공 ▲부모교육, 자조모임 활성화 등 한부모가족 역량강화 지원 ▲한부모가족 참여행사 등 사회적 인식개선 프로그램 운영 등이다.

지난해 거점기관 2곳은 유관기관ㆍ단체 업무협약 20건, 상담ㆍ정보제공 67명, 부모교육 128명, 상담 연계 243명, 자조모임 240명의 맞춤형 서비스를 제공했다.

최영묵 도 가족다문화과장은 "거점기관은 한부모가족에게 요구되는 다양한 가족서비스를 발굴ㆍ제공하기 위해 노력하고 있다"고 설명했다.

