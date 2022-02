LG유플, 신학기 앞두고 알뜰폰으로 '키즈 고객' 공략

U+알뜰폰 파트너스 15개 사업자 참여

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스가 저렴한 가격이 강점인 알뜰폰(MVNO) 서비스 타깃을 아동 고객까지 확대한다.

LG유플러스는 중소 알뜰폰 파트너사들과 손잡고 신학기 맞이 아동 고객 대상의 프로모션을 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 프로모션은 U+알뜰폰 파트너스 소속 15개 사업자를 통해 알뜰폰 서비스에 가입한 모든 아동 고객에게 ‘데코덴 폰꾸세트’ 2종을 선물하는 것이다. ‘큰사람’, ‘스마텔’ 등에서 U+알뜰폰 후불 요금제에 신규 가입한 고객 중 출생연도 기준 2010년 이후 출생자가 받을 수 있다.

이번 행사는 키즈 고객이 부모의 스마트폰을 물려받아 저렴한 알뜰폰 요금제와 결합하는 이용행태가 확산되는 추세라는 점에 착안해 기획됐다. 경품도 초등생 자녀를 둔 임직원을 대상으로 설문을 통해 선정됐다. 다양한 단말기를 사용하는 알뜰폰의 특성을 고려해 기종에 상관없이 활용할 수 있으면서 아동 선호가 높다는 이유에서다. 경품 재원은 LG유플러스가 전담한다.

LG유플러스는 프로모션 기간 중 알뜰폰 가입 고객을 대상으로 각종 선물을 증정한다. 아동 고객은 알뜰폰 가입 시 자동으로 이벤트에 응모되며 추첨을 통해 ▲아이폰13(1명) ▲다이슨 가습기(1명) ▲신라호텔 2인 식사권(10명) 등을 증정한다.

알뜰폰 전문 온라인 사이트인 ‘알뜰폰허브'를 통한 경품 이벤트도 진행한다. LG유플러스는 이달까지 진행되는 이벤트 기간 내 ‘알뜰폰허브’ 사이트를 통해 U+망을 사용하는 8개 중소 사업자의 알뜰폰 서비스에 신규 가입한 고객에게 샴푸·치약 등으로 구성된 선물세트를 증정한다. 대상 파트너사는 ▲스마텔 ▲아이즈모바일 ▲에이모바일 ▲유플러스 알뜰 모바일 ▲헬로 모바일 ▲프리티 ▲이야기모바일 ▲모빙 이상 8개사다.

이마트24에서 구매 가능한 통합 유심 ‘원칩’(8800원)을 구매한 후 알뜰폰에 가입한 고객에게는 1만3500원 상당의 커피 쿠폰도 증정한다. 원칩은 U+망을 사용하는 모든 알뜰폰 요금제를 개통할 수 있는 공용 유심이다.

유호성 LG유플러스 MVNO사업담당은 “이번 프로모션은 최근 ‘합리적인 소비’의 대상으로 MZ세대의 주목을 받는 알뜰폰의 고객층을 아동까지 확대하는 동시에 중소 사업자들에게 보탬이 되고자 준비한 것”이라며 “앞으로도 여러 프로모션을 통해 다양한 연령대의 소비자가 선호하는 U+알뜰폰이 되겠다”고 말했다.

한편, LG유플러스는 서울 홈플러스 합정점에 오픈한 ‘알뜰폰+’ 1호점에 이어 향후 알뜰폰+ 매장을 전국으로 확대할 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr