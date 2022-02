윤석열 제주강정마을에서 ‘노무현’ 말하다 ‘울컥’

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 5일 제주 강정마을을 찾아 해군기지 건설과정에서의 갈등으로 지역민들의 고통을 언급하고 "노무현 전 대통령의 고뇌와 결단을 가슴에 새긴다"고 말하며 순간적으로 울컥하다 한동안 말을 잇지 못했다.

윤 후보는 이날 오후 제주시 강정마을 강정 해오름 노을길을 방문한 자리에서 "이곳에서 저 넓은 바다를 보니 가슴이 벅차기도 하면서 한편으로는 무거운 책임감도 느낀다"면서 "2007년, 노무현 전 대통령께서 주변의 많은 반대에도 불구하고 고뇌에 찬 결단을 하셨다" 라고 했다.

이어 "노무현 전 대통령의 고뇌와 결단을 가슴에 새긴다"면서 "더 이상 이곳을 정쟁이 아닌 통합과 평화의 상징으로 저와 우리 모든 국민이 바꿔야 한다"고 강조했다.

또한 "해군기지 건설과정에서의 갈등으로 십 수년간 지역주민들께서 고통을 겪으셨다"면서 "그분들께 심심한 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

특히 윤 후보는 "대한민국의 평화와 안전은 강력한 자주 국방력이 뒷받침되어야 함을 잊지 말아야 한다"고 강조했다. 그동안 강조해온 '자강'을 바탕으로 한 외교·안보 전략을 다시 한번 확인했다.

이 자리에서 윤 후보는 강정마을을 세계적인 관광 허브로 만들 것을 공약하며, "제주 해양관광 클러스터 조성의 핵심 사업이 될 수 있도록 중앙정부 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 언급하며, 더불어 "군의 임무 수행에 차질이 없도록 지원하면서, 세계 최고의 '민군복합형 관광미항'으로 태어날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편 윤 후보는 바로 이어진 강정마을 주민대표와의 만남에서 원희룡 전 제주지사가 추진 했던 강정마을 공동체 복원 사업을 차질 없이 마무리하고 국민의힘 대선 공약에도 포함할 것을 확인했다.

