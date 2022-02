[골프토픽] '헐크' 디섐보 부상…"사우디아라비아 원정길 중단"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…‘헐크’ 브라이슨 디섐보(미국)가 ‘사우디아라비아 원정길’을 중단했다.

4일 오후(한국시간) 사우디아라비아 킹압둘라 이코노믹시티 로열그린스골프장(파70ㆍ7048야드)에서 열린 아시안투어 PIF사우디인터내셔널(총상금 500만 달러) 2라운드에 앞서 왼쪽 손과 왼쪽 엉덩이 부상으로 기권했다. 첫날 3오버파를 작성해 공동 85위로 밀린 상황에서다. 아이언 샷이 흔들리면서 버디 3개와 보기 3개, 7번홀(파4)에서 트리플보기라는 치명타까지 얻어 맞았다.

디섐보는 이날 특히 영국 데일리메일이 "사우디아라비아 국부펀드(PIF) 지원을 받는 2023년 출범 슈퍼골프리그(SGL)에 합류하면 무려 1억3500만 달러(1620억원)를 주겠다는 제안을 받았다"고 전해 스포트라이트가 쏟아졌다. 소셜미디어를 통해 "보도가 잘못됐다"는 입장을 표명했지만 사실이 아니라는 건지, 또는 액수가 틀렸다는 건지에 대해서는 설명하지 않았다.

