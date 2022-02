상주 길라잡이 ‘동네작가’ 모십니다!

콘텐츠 제작 통해 도시민에 지역문화 소개·귀농귀촌 알려

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 상주시는 오는 18일까지 도시민의 귀농·귀촌 유도와 지역 정보를 제공할 ‘동네작가’ 모집에 들어간다.

신청 자격은 글 작성, 이미지·영상 편집이 가능한 상주시민이며 10명의 동네작가를 선발할 계획이다.

동네작가는 마을 소개, 공동체 활동, 귀농·귀촌 성공사례, 지역문화·관광지, 주민 행사 등과 관련된 사진이나 영상 등 콘텐츠를 제작해 소개하는 역할을 맡는다. 오는 3월부터 12월까지 활동한다.

선정 시 1인당 콘텐츠 1건당 5만원씩 월 최대 20만원까지 수당을 지원한다. 개인 SNS(블로그, 페이스북, 인스타그램 등) 운영자, 귀농·귀촌인 중 관련 전공이나 경험이 있는 경력자를 우선 뽑는다.

동네작가를 희망하는 시민은 상주시 홈페이지 고시·공고란을 확인하면 된다.

상주시 관계자는 “도시민에게 지역 문화와 농촌 생활을 생동감 있게 홍보해 우리 지역에 대한 친밀감을 높이고 안정적인 정착을 이끄는 길잡이 역할을 기대한다”고 말했다.

