남원시 ‘남원화장품산업 아이디어 콘테스트’ 개최

시는 남원·지리산권 자원식물의 가치를 화장품 산업으로 연계해 지속가능한 공존의 장을 만들고 참신한 아이디어를 발굴함으로써 화장품산업 발전의 기틀을 마련하고자 아이디어 콘테스트를 개최한다고 4일 밝혔다.

시가 후원하고 (재)남원시화장품산업지원센터(이하 남원화장품지원센터)가 주관하는 이번 공모전은 남원·지리산 컨셉 기반 화장품기획 및 제품개발을 주제로 진행된다.

참여 대상은 식품의약품안전처 화장품책임판매업을 등록한 창업 5년 이내 기업이나 화장품책임판매관리자 자격을 갖춘 예비창업자 중 하나 이상의 자격을 갖추면 참여가 가능하다.

접수 기간은 오는 14일부터 내달 25일까지이다.

화장품아이디어 사업화는 남원·지리산권 자원식물 화장품원료 컨셉 기반 아이디어를 바탕으로 상품기획을 구체화해 사업화 계획을 수립하고 제형을 개발한다.

대상 수상자에게는 400만원 상금 및 제품제작지원 3000만원과 남원코스메틱비즈센터 스타트업사무실 1년 무상입주와 사업화 전문컨설팅이 제공된다.

최우수상에게는 200만원 상금 및 제품제작지원 1500만원과 사업화 전문컨설팅을 제공한다.

화장품 아이디어 기획은 남원·지리산권 자원식물 화장품원료 컨셉 기반 아이디어를 바탕으로 상품기획을 구체화해 사업화 계획을 수립한다.

우수상 2명을 선정하며 상금 100만원과 사업화 전문컨설팅을 제공한다.

심사위원회는 화장품 분야 전문가인 화장품 관련 기관 대표 및 교수로 구성돼 공모전 심사를 진행할 예정이다.

시 관계자는 “시에서 처음 진행하는 아이디어 콘테스트에 화장품 제품개발 및 창업에 관심 있는 분들의 많은 참여를 바란다”며 “이번 공모전으로 남원·지리산권 자원식물 화장품원료에 대한 관심을 가지고, 많은 분들이 활용할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

