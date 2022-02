[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 보성경찰서는 술자리에서 지인을 살해한 혐의로 A(66)씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 4일 밝혔다.

A씨는 지난 3일 오후 8시 50분께 전남 보성군 한 주택에서 지인들과 술을 마시다가 B(70)씨의 복부를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨가 술에 취한 채 B씨와 대화하던 도중 가족 얘기가 나오자 화를 내며 범행한 것으로 알려졌다.

술자리에는 A씨를 포함해 총 5명이 있었던 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 범행 경위를 조사해 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr